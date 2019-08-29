Минск, , 14:16 — REGNUM

Прибытие в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона совпало с падением курса белорусского рубля ко всем основным валютам. Об этом говорят итоги торгов на «Белорусской валютно-фондовой бирже».

Падение курса деноминированного «зайчика» продолжилось утром 29 августа. Белорусская валюта стала значительно дешевле, чем входящие в «корзину валют» российский рубль, евро и доллар США. В частности, евро и доллар подорожали на 0,69% и 0,61% соответственно, а российский рубль — на 0,43%.

В ходе торгов за один белорусский рубль предлагали в среднем 31,37 российских рублей. Российская валюта занимает половину в «корзине валют», по которой Нацбанк Белоруссии определяет курс своей валюты, которую в России по-прежнему называют «зайчиком», а в Белоруссии — «белкой».

Очередной этап запланированной властями «плавной девальвации» белорусского рубля совпал с визитом в Минск советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Представитель Дональда Трампа уже прибыл в Минск проездом из Кишинёва и направился на переговоры с Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.