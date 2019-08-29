Москва, , 14:03 — REGNUM

На 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани национальная сборная России завоевала 22 медали, сообщили в Минпросвещения РФ.

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По результатам состязаний в копилке сборной России оказались 14 золотых, четыре серебряные, четыре бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм.

Первое место на чемпионате WorldSkills-2019 заняла сборная Китая, второе — сборная России, третье — сборная Южной Кореи.

Следующий мировой чемпионат по профессиональному мастерству состоится в Китае в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills проводился в России впервые. В нём приняли участие 1354 конкурсантов из 63 стран мира.

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