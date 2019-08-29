Масинди, , 14:07 — REGNUM

Из-за знаменитого среди туристов водопада Мёрчисон в правительстве Уганды решили отклонить проект строительства ГЭС в одноименном национальном парке на севере страны. Об этом заявил министр туризма Уганды Годфрей Киванда в интервью агентству Reuters.

«Кабинет министров полностью отверг эту идею. Кабинет министров считает, что Мёрчисон-Фолс является одним из величайших чудес страны», — сказал он.

Национальный парк Мёрчисон-Фолс занимает площадь более 3900 квадратных километров и является одним из крупнейших в Уганде. В нем туристы могут увидеть львов, бегемотов, слонов, буйволов и жирафов.

Проект строительства ГЭС на территории национального парка был предложен южноафриканской компанией Bonang Power and Energy. В июне представители компании подали заявку на получение разрешения на технико-экономическое обоснование для возведения электростанции мощностью 360 мегаватт на водопаде.

Частные туроператоры и защитники природы сразу же выступили против проекта, заявив, что водопады являются одними из самых ценных природных богатств страны.