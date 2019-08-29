Москва, , 13:55 — REGNUM

Строительный сектор в РФ стал источником «ухода» огромных государственных средств из бюджетов в карманы нечистоплотных чиновников, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 29 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Прежде всего огромные объёмы не теневых, а фиктивных расходов, которые на самом деле являются прибылями, всегда имеют место в строительстве, что известно ещё со времен итальянской мафии, — сказал Бузгалин. — Это нельзя прямо отнести к теневой экономике. Огромные средства государственного бюджета, используемые в том числе в строительстве как на муниципальном, так и на федеральном уровне и на уровне субъектов федерации, уходят в чужой карман. Это гораздо более страшная теневая экономика, чем когда какой-нибудь дядя Федя сшил пальто для своего друга и не был при этом зарегистрирован как индивидуальный предприниматель».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём неучтённой экономики — теневого и неформального производства — составил в России 12,7% ВВП или 11,7 трлн рублей в 2017 году.

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