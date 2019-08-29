Москва, , 13:44 — REGNUM

Вряд ли граждане России разуверились в банках и поэтому начали выводить деньги со счетов. Напротив, ЦБ РФ в последнее время удалось повысить доверие граждан к банковской системе, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, комментируя отток средств населения из банков.

«Регулятор привлекает население такими способами, как увеличение страховой суммы от АСВ до 1 млн 400 тыс. рублей, а также сохранением ряда крупных банков и спасением их от банкротства путем санации, хотя, бесспорно, средства на это были потрачены колоссальные.

Причины оттока средств с банковских вкладов иные. Во-первых, это падение реальных доходов населения пятый год подряд, поэтому граждане проедают свои запасы. Во-вторых, снижение доходности по вкладам.

В этой связи граждане используют другие финансовые продукты с более высокой доходностью. Статистика это подтверждает. Так, с начала 2019 года частные инвесторы открыли более 400 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Большинство владельцев счетов впервые пришли на фондовый рынок.

Доходность по рублевым вкладам находится в диапазоне 5—7,5%, а по долларовым депозитам в районе 1,5—2%. В свою очередь, по ИИС типа «А» можно обеспечить себе более высокую доходность, не жертвуя при этом надежностью.

Если рассматривать самую консервативную стратегию вложения в ОФЗ, то она может обеспечить доходность в районе 11% годовых, что и подкупает людей», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России. С дефицитом привлеченных у населения средств за год столкнулись 53% банков.

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