Москва, 29 августа 2019, 13:37 — REGNUM
В России может быть сокращён срок выдачи разрешения на строительство, сообщил 29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
По его словам, правительство РФ рассмотрит изменение законодательства в сфере строительства, по которому с 1 января 2020 года сокращается срок выдачи разрешения на строительство с семи до пяти рабочих дней и срок выдачи градостроительного плана земельного участка с 20 до 14 рабочих дней.
«Это должно ускорить прохождение этих процедур», — заявил Медведев.