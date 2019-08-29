История вопроса

В последние годы в России в год вводится в действие порядка 80 млн квадратных метров жилых помещений в год, чуть менее половины приходится на индивидуальное жилищное строительство, то есть на частные дома.

Вместе с тем, со строительством жилья связаны давние, нерешённые проблемы. По данным отечественного министерства строительства и ЖКХ, в России на начало 2019 года существует 2006 долгостроев, в которых задействованы средства граждан. Многие строительные компании до сих пор находятся на грани банкротства. Пока что тенденции не утешительны: первый квартал 2019 года ознаменовано снижением ввода жилья на 5,6%.

