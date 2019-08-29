Буэнос-Айрес, , 13:32 — REGNUM

Правительство Аргентины не в состоянии выполнять краткосрочные договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) и будет стремиться к реструктуризации аргентинского долга. Об этом 28 августа заявил министр экономики Аргентины Эрнан Лакунса, передает канал TeleSur.

По словам министра, власти попытаются изменить условия договора о сроках исполнения обязательств по платежам МВФ. Правительство представит конгрессу законопроект о реструктуризации государственного долга Аргентины.

Заявление министра экономики было сделано после того, как индекс странового риска для Аргентины достиг рекорда за 14 лет. Индекс JP Morgan подскочил на 9,6% во вторник до 1,990, пишет Mercopress.

В ответ на выступление Лакунсы МВФ сделал заявление о том, что продолжает поддерживать правительство президента Маурисио Макри в такие «сложные» моменты.

«Что касается операции по урегулированию задолженности, объявленной сегодня аргентинскими властями, сотрудники Фонда находятся в процессе анализа и оценки ее воздействия», — говорится в заявлении МВФ.

Напомним, после начала очередного экономического кризиса летом 2018 года правительство Аргентины достигло соглашения с МВФ о кредите в размере $50 млрд. После этого власти начали политику жесткой экономии.