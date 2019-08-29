Ереван, , 13:30 — REGNUM

Правительство Армении планирует создать свободную экономическую зону в городе Гюмри Ширакской области, сообщает 29 августа издание Aysor.

Вопрос открытия свободной экономической зоне обсуждался во время заседания правительства. Организатором СЭЗ планируется утвердить ООО «СЭЗ Евразийский логистический парк». Члены правительства также рассмотрели форму отчетности организатора о деятельности экономической зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа министр экономики Армении Тигран Хачатрян заявил, что компании «АФА» из ОАЭ по производству тормозных колодок будут предоставлены льготы на таможенные пошлины при ввозе оборудования.

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