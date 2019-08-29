Варшава, , 13:29 — REGNUM

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече со своим чешским коллегой Андреем Бабишем, политика Евросоюза в области климата может привести к краху автомобильной промышленности в Польше и Чехии, но при этом не приведёт к улучшению климатической ситуации.

«Мы не хотим потерять эту индустрию только потому, что кто-то введет более высокие климатические пошлины. Какой смысл избавляться от промышленности, отдавая преимущество Украине, Беларуси или России, где все равно будут происходить выбросы углекислого газа, одновременно теряя здесь, в Польше, высокоразвитые технологические индустрии, которые так важны для продвижения инноваций в Польше, Чехии?», — приводит слова премьера «Польское радио».

Премьер-министр Чехии поддержал польского коллегу, и подверг критике планы распределения средств из Фонда сплочения ЕС. «5 ноября в Прагу мы пригласили шестнадцать государств, заинтересованных темой сплоченности, которым не нравится этот проект бюджета. Мы лучше всего знаем, какие средства нужны нашим странам. У нас одинаковые взгляды на вопросы энергетики и климата», — сказал он.

В среду 28 августа в Варшаве прошли чешско-польские межправительственные консультации. Стороны подтвердили близость своих позиций по многим вопросам политики Евросоюза. Министры обороны двух стран подписали соглашение о военном сотрудничестве.