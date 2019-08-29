Москва, , 13:27 — REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ожидает принятие Госдумой законопроекта о государственных унитарных предприятиях (ГУП).

«Сейчас рассматривается законопроект о запрете создания унитарных предприятий на конкурентных рынках. Исхожу из того, что в осеннюю сессию (Государственной думы РФ, — прим. ИА REGNUM ) этот документ будет принят», — сказал Медведев на заседании правительства России.

По его словам, «готовятся и другие решения», которые позволят снизить долю государственного участия в экономике.