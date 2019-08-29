Москва, , 13:18 — REGNUM

В конкуренции на рынках природные богатства уступают технологиям, заявил 29 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Такие вещи как богатство природных ресурсов и дешевизна труда уступают место технологиям и инновациям. Стираются прежние границы», — сказал он.

По его словам, «цифровые технологии активно используются не только в позитивном измерении». В качестве примера он назвал попытки завуалированной монополизации рынка и картельные сговоры.

Также глава правительства отметил высокую долю государственного участия в экономике России.