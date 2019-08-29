Рига, , 13:14 — REGNUM

Передав функцию обеспечения бесплатными обедами школьников младших классов в самоуправления, министерство образования и науки Латвии хочет таким образом перенаправить предусмотренные на эти цели средства на повышение зарплат педагогов. Об этом сообщает новостной портал delfi.lv.

Размер выделяемого финансирования на обеды составляет 19,68 млн евро, то есть в день министерство тратить 1,47 евро на одного школьника. Начиная с 2020 года и в дальнейшем Минобразования хочет выделять эти деньги на «приоритетные меры»: заработная плата учителей и исследования.

Если самоуправления встретили такую идею довольно скептично, то латвийская общественность и вовсе подвергла ее критике, назвав ее низкой. Как сообщает новостной порталmixnews.lv, люди недоумевают, почему нельзя решить данный вопрос, не сталкивая две социальные группы.

Так, глава службы домашней поддержки Латвийского союза Самаритян Виестурс Клейнбергс выразила сомнения, что вопрос бесплатных обедов для детей станет панацеей в решении проблемы повышения зарплат педагогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава министерства образования Илга Шуплинска, считает, что выполнение подобной функции нехарактерно для ведомства, а вот самоуправления могли справится с ней более эффективно. По ее словам, министерство в первую очередь должно заниматься содержанием и методологией образования в стране.

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