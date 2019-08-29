Пекин, , 13:04 — REGNUM

Министерство финансов Китая выделило 30 млрд юаней (около $4,2 млрд) для оказания помощи беднякам в переселении в города с целью подъема уровня урбанизации страны, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Средства будут использованы для поиска работы и обеспечения разрешения на постоянное проживание в городе людям, которые переехали из сельской местности в городские районе, говорится в заявлении министерства, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Министерство финансов также призвало местные власти улучшить эффективность распределяя средств для разрешения всех проблем, возникающих в процессе рубанизации.

Несмотря на драматические изменение прошедших лет в сфере экономического роста, сельские районы Китая по-прежнему сильно отстают от городов по уровню дохода, условий жизни и общественных услуг.

По официальным данным, почти 1,4 млрд человек проживают на материковой части Китая, из них 59,58% являются сельскими жителями, если верить демографической статистике на конец 2018 года.