Варшава, , 12:52 — REGNUM

Польша будет продавать Украине сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в Соединенных Штатах, сообщает пресс-служба польского энергетического концерна PGNiG.

«Транспорт для перевозки СПГ по контракту прибудет к терминалу им. Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что газ будет закачиваться в систему передачи Польши после регазификации, откуда он будет поступать на Украину через газопровод в Хермановице.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина в январе-июле 2019 года увеличила импорт природного газа на 36,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Главным каналом для закупок топлива является Словакия, сравнительно небольшие объемы также заходят в страну через Венгрию и Польшу.

Читайте также: «Нафтогаз Украины» планирует увеличить импорт газа