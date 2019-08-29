Душанбе, , 12:42 — REGNUM

По итогам января-июля 2019 года производство продукции сельского хозяйства в Таджикистане составило 11,422 млрд сомони ($1,1 млрд), что на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 29 августа сообщает издание «Авеста».

За отчетный период объем производства в сфере животноводства вырос на 8%, растениеводства — на 7,8%. В республике за семь месяцев произведено 915,9 тыс. тонн зерновых и 334 тыс. тонн картофеля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января по 26 июля 2019 года в Таджикистане произвели 636 тыс. тонн зерновых, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Производство зерновых в Таджикистане выросло на 20%