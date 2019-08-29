Москва, , 12:38 — REGNUM

Как и ожидалось, Информационное агентство энергетики США подтвердило снижение запасов сырой нефти. Тем не менее встречные ветры торговых споров между США и Китаем сдержали рост нефтяных котировок, поскольку более слабые экономические прогнозы подрывают спрос на энергоносители, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Поскольку министр финансов США Стивен Мнучин не подтвердил запланированную встречу с официальными китайскими лицами в следующем месяце, резко отразилось на товарно-сырьевом рынке. На этом фоне можно также наблюдать укрепление йены, что является само по себе сигналом о том, что крупные инвесторы обеспокоены общей геополитической напряженностью», — пояснил эксперт.

С другой стороны, отсутствие каких-либо новостей о торговых войнах, являются своего рода позитивной информацией для фондовых рынков. Американские площадки воспользовались некоторой передышкой и проявили активность на фондовом рынке, тем более в преддверии предпраздничного дня — «День труда», который будет праздноваться 2 сентября.

«Но такой позитив нисколько не отразился на нефтяном рынке. Основную волатильность рынка могут задать встречи стран ОПЕК, где будут рассмотрены новые пути решения вопроса по стабилизации глобального нефтяного рынка.

Текущие меры по пересмотру квот пока что работают, но если США будут продолжать разжигать торговые споры и перенасыщать глобальный рынок нефтью, то усилия ОПЕК могут быть легко нивелированы. При таких условиях цены на нефть будут торговаться в пределах $60 для марки Brent и в пределах $56,12 для сланцевой нефти WTI», — полагает Гасанов.

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