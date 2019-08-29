Ярославль, , 12:37 — REGNUM

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск муниципального унитарного предприятия «Городское спецавтохозяйство» к «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ» о взыскании 9,2 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уборка Ярославля зимой

Фактически «Спецавтохозяйство» судилось с собственным учредителем — мэрией Ярославля, так как речь идет о выполнении контракта на уборку города зимой 2018−2019 годов. Агентство отказалось оплачивать стоимость противогололедных реагентов, которыми «Спецавтохозяйство» обрабатывало улицы зимой. В качестве причины в суде представители ответчика заявили, что товар не был принят по накладным. Иначе говоря, заказчик работ усомнился, а были ли вообще использованы реагенты.

В доказательство выполнения работ «Городское спецавтохозяйство» предоставило документы, подтверждающие закупку материалов, а также акты выполненных работ, подписанные сотрудниками агентства.

«Как следует из отзыва ответчика и ответа на письмо истца о подписании накладных, заказчик не принял накладные в связи с непредставлением документов о противогололедном материале. В материалы дела истцом представлены первичные документы в обоснование факта и объема использованного материала. Ответчик мотивированных возражений по представленным документам не представил. Факт поставки товара на основании заключенного контракта подтверждается материалами дела», — говорится в решении Арбитражного суда Ярославской области.

Также в решении суда сказано, что ответчик не воспользовался своим правом на контроль за выполнением работ и не представил каких-то доказательств, что обработка противогололедными материалами улиц Ярославля не выполнялась или выполнялась плохо. Иначе говоря, зимнюю уборку города мэрия должным образом не контролировала. При этом сотрудники агентства подписывали акты выполненных работ, видимо, веря работникам муниципального предприятия на слово.

Отметим, что история с применением противогололедного материала несколько лет назад привела в Ярославле к возбуждению уголовного дела. Только тогда заказчиком выступало правительство области. Подрядчик по уборке Юбилейного моста также отчитывался об использовании реагентов, но фактически их не было. Тогда руководитель фирмы-подрядчика Вагинак Погосян был приговорен за мошенничество.

Отметим также, что в указанные период «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» руководила юрист Елена Притворова, чья компетентность в вопросах управления жилищно-коммунальным хозяйством вызывала большие вопросы. В июне 2019 года она покинула этот пост.

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