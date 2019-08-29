Москва, , 12:31 — REGNUM

Рубль скромно укрепляется в ходе торгов 29 августа, но в целом остается под давлением, пока доллар находится в опасной близости к отметке 67 руб., торговая активность в целом невысокая, в том числе и на рынке Форекс, где основные валютные пары консолидируются в тесных диапазонах в ожидании новостей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рубль практически полностью игнорирует пик налоговых выплат, находясь под влиянием глобальных трендов. На мировой арене наступило некоторое затишье на отсутствии негативных новостных заголовков на тему США и Китая, но и с покупками рисковых активов инвесторы не спешат, опасаясь «подвоха». В таких условиях рублю сложно сопротивляться давлению со стороны доллара, который сохраняет свою привлекательность на фоне уклонения от покупок рисковых активов», — пояснил эксперт.

Нефть тем временем стабилизировалась под отметкой $60 за баррель, не сумев ранее сохранить позиции на однонедельных максимумах. Более устойчивому росту котировок воспрепятствовали сообщения о том, что добыча сланцевой нефти в США на прошлой неделе обновила рекорд на уровне 12,5 млн баррелей.

«В ближайшей перспективе на динамику пары доллар/рубль повлияет статистика из США, где главным релизом станет отчет по ВВП США за второй квартал. Если цифры не разочаруют, доллар укрепится по всему спектру рынка на снижении вероятности более агрессивного стимулирования со стороны ФРС. При таком сценарии доллар завершит сессию неподалеку от психологического уровня 67 руб.», — считает Николаев.

Читайте также: Рубль «от края оттащил» Минфин РФ