Гуанчжоу, Китай, , 12:29 — REGNUM

Авиакомпания China Southern Airlines сообщила о росте оборотов на 7,97% за первую половину 2019 года относительно аналогичного периода годом ранее, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Оборот компании достиг 7,94 млрд юаней ($10,2 млрд) за первые шесть месяцев текущего года, что значительно больше 67,56 млрд годом ранее. За указанный период компания со штаб-квартирой в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу, однако сократила чистую прибыль на 20,92% до 1,69 млрд юаней.

За первую половину 2019 года китайская авиационная индустрия осуществила 320 млн пассажироперевозок, что на 8,5% больше относительно первого полугодия 2018 года. Общий транспортный оборот достиг более 62,7 млрд тонн-километров, что на 7,4% выше, чем годом ранее.