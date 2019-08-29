Кемерово, , 12:29 — REGNUM

В бюджет Кузбасса поступило более 100 млн рублей за патенты для иностранных рабочих, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, в текущем году отмечается увеличение числа иностранных граждан, обратившихся в полицию для оформления патента на работу. Уже оформлено более 5 тыс. патентов, что на тысячу больше, чем в 2018 году. Из них 2 тыс. патентов оформлены для работы у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 3 тыс. — у физических лиц.

Отмечается, что в 2019 году сумма авансовых платежей за патенты, перечисленных в бюджет области, увеличилась и за 1 месяц составляет 3 863 рубля 28 копеек.