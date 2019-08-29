Омск, , 12:26 — REGNUM

Авиакомпания «Ижавиа» планирует запустить авиасообщение из Омска в Бишкек, Душанбе и Худжанд, сообщает издание «Омск. Регион».

Отмечается, что Федеральное агентство воздушного транспорта выдало соответствующее разрешение авиакомпании и согласовало полеты в Душанбе, Худжанд и Бишкек. Частота полетов составит два раза в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля власти Удмуртии приступили к разделению аэропорта Ижевска на аэропортный комплекс и авиаотряд. В регионе планируется создать АО «Аэропорт Ижевска».

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