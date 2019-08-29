Магнитогорск, Челябинская область, , 12:24 — REGNUM

Студенты Политехнического колледжа Магнитогорска Вадим Ахметов и Владислав Евдокимов успешно выступили на завершившемся в Казани 45-м мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, завоевав серебряную медаль в номинации «Индустрия 4.0». Впервые за всю историю проведения международных состязаний по стандартам WorldSkills в программу мирового чемпионата вошел соревновательный блок Future Skills — состязания по перспективным профессиям, востребованным в условиях высокотехнологичного производства и цифровой экономики.

В учебном заведении уже много лет существует направление «мехатроника». Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внес Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Представители магнитогорского Политехнического колледжа не раз становились победителями и призерами российского, европейского и мирового чемпионатов WorldSkills.

Термин «Индустрия 4.0» используется как синоним четвертой промышленной революции. В частности, флагман российской металлургической отрасли — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в рамках реализации стратегической инициативы «Индустрия 4.0» осуществляет масштабную цифровую трансформацию бизнеса с внедрением новейших информационных технологий, от интернета вещей до программных роботов.

Возможность представить страну на престижном мировом профессиональном форуме представителями Политехнического колледжа обусловлена наличием в нем уникальной киберфизической лаборатории. Единственная в нашей стране киберфизическая лаборатория была приобретена политехническим колледжем за счёт грантовых средств, полученных в 2018 году. Помощь в оснащении колледжа в рамках программы софинансирования также оказал Магнитогорский металлургический комбинат.