Москва, , 12:24 — REGNUM

Доля теневой экономики РФ может достигать 15%, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 29 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что объём неучтённой экономики — теневого и неформального производства — составил в России 12,7% ВВП или 11,7 трлн рублей в 2017 году.

«Любые цифры по теневой экономике будут вызывать сомнения, поскольку точно исчислить её процент абсолютно невозможно, — сказал Бузгалин. — Это как раз и есть специфика теневой экономики. Но оценки экспертов обычно более высокие, чем эти 12%, которые даёт Росстат. Осторожные оценки были в районе 15%. Есть оценки, которые говорят о 20% и более, но я думаю, что это существенное преувеличение, потому что прямо или косвенно экономическая деятельность в статистику все-таки попадает. Плюс есть вопрос учёта производства в домохозяйствах. Обычно это не считают как часть ВВП. Когда вы убираете свою квартиру, это в ВВП не включается, но когда это делает наёмная уборщица, это увеличивает ВВП. И таких нюансов много».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём неучтённой экономики — теневого и неформального производства — составил в России 12,7% ВВП или 11,7 трлн рублей в 2017 году. Как уточняет РБК, в предыдущие годы теневой сектор был больше: 13,8% в 2014 году и 13,2% в 2015 и 2016 годах.

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