Ульяновск, , 12:13 — REGNUM

Ульяновские парламентарии единогласно поддержали увеличение пособия инвалидам боевых действий, которое не менялось 15 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Изменения вносятся в региональный закон о социальной поддержке инвалидов боевых действий. Согласно поправкам, с 1 января 2020 года с 540 до 1 тыс. рублей вырастут ежемесячные пособия гражданам, которые получили ранения, увечья, заболевания и контузии при исполнении своих служебных обязанностей в ходе военных действий.

Отметим, что размер пособия не менялся с 2004 году. Он касается, в частности, инвалидов боевых действий, которые выполняли воинский долги в Афганистане, на Северном Кавказе, в других локальных военных конфликтах.

Как сообщало ИА REGNUM, ульяновские депутаты также поддержали предложения о жилищной поддержке призёров престижных спортивных соревнований — Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Им будут предоставлять единовременную денежную выплату на приобретение жилья. Речь идёт только о спортсменах, которые живут на территории региона.

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