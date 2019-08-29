Ташкент, , 12:07 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года товарооборот между Узбекистаном и Ираном составил $213,8 млн, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

29 августа глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов принял посла Ирана в республике Бахмана Огоразий Дурманий по случаю завершения дипломатической миссии.

Стороны отметили, что четырехлетняя деятельность иранского дипломата носила продуктивный характер и способствовала укреплению двусторонних отношений между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2018 года в Тегеране открылся узбекско-иранский торговый дом, с демонстрацией национальных товаров из Узбекистана.

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