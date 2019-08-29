Урумчи, Китай, , 11:45 — REGNUM

Объем внешней торговли в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая достиг 76,08 млрд юаней ($10,6 млрд) за первые семь месяцев 2019 года, что на 13,3% выше, чем годом ранее, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Показатель оказался на 9,1 процентных пунктов вышесреднего по Китаю в сфере роста внешней торговли за аналогичный период, сообщили в таможне Урумчи, столицы района. Внешняя торговля региона демонстрирует рос уже пять месяцев подряд. Объем импорта Синьцзяна достиг в июле 4,23 млрд юаней, что является рекордным показателем за один месяц с 2017 года.

За первые семь месяцев торговля Синьцзяна с Казахстаном — крупнейшим партнером этого китайского региона — 34,83 млрд юаней, что на 17,2% выше, чем за аналогичный период годом ранее. В свою очередь, это составляет 45,8% от внешней торговли региона в целом.

Кроме того, значительный рост торговли был зафиксирован с Австралией, Аргентиной и ЮАР. В таможне Урумчи сообщили, что продолжат ускорять процесс таможенной очистки грузов и улучшать бизнес-климат в регионе в целом.