Тбилиси, , 11:34 — REGNUM

В 2019 году площадь засеянных осенне-весенних культур в Грузии составила 193,6 тыс. га, что на 6,7% меньше, чем годом ранее, передает 29 августа «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на данные национального статистического управления.

Отмечается, что посевы пшеницы и ячменя сократились на 3,6%, до 53 тыс. га, зерновых и бобовых культур — на 8,1%, до 90,4 тыс. га, картофеля и овощных культур — на 5,9%, до 32,2 тыс. га.

Напомним, по итогам 2018 года площадь засеянных осенне-весенних культур составила 207 тыс. га, в 2017 году — 220 тыс. га, в 2016 — 240 тыс. га. Таким образом, за три года площадь культур сократилась на 19,3%.

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