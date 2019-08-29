Оренбург, , 11:19 — REGNUM

В Оренбургской области с начала 2019 года экспорт животноводческой продукции значительно вырос, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

Из Оренбуржья за рубеж вывезено более 39 тыс. тонн мяса, меда, кормов, рыбы, шерсти, что на 60% превышает объем за аналогичный период 2018 года.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что основным инструментом борьбы с фальсификатом является электронная ветеринарная сертификация — ФГИС «Меркурий». Она гарантирует международным партнерам соответствие российских товаров мировым стандартам.

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