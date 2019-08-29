Нижний Новгород, 29 августа 2019, 11:01 — REGNUM
Арбитражный суд Нижегородской области 18 сентября 2019 года начнёт рассмотрение иска областного правительства к региональной общественной организации «Нижегородский клуб охотников и рыболовов «Форель». Истец требует взыскать штраф за срыв сроков реализации инвестпроекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск «о взыскании штрафа за несоблюдение сроков реализации инвестиционного проекта по соглашению №64
Из открытых источников известно, что в 2013 году мэрией Нижнего Новгорода клубу дали разрешение на подготовку проекта планировки посёлка Малиновая гряда в Приокском районе Нижнего Новгорода.
9 февраля 2016 года распоряжением главы региона масштабным инвестпроектом был признан проект клуба по созданию кафе на 50 посадочных мест в посёлке Малиновая гряда.
Из материалов суда пока неизвестно о каком именно объекте ведёт речь правительство региона, так как проектом планировки предполагалось размещение нескольких.
По данным ЕГРЮЛ, клуб учреждён в июле 2011 года. Его создатели — председатель совета Владимир Горячев, Максим Блох, Игорь Строна и Игорь Соловьев.