Нижний Новгород, , 11:01 — REGNUM

Арбитражный суд Нижегородской области 18 сентября 2019 года начнёт рассмотрение иска областного правительства к региональной общественной организации «Нижегородский клуб охотников и рыболовов «Форель». Истец требует взыскать штраф за срыв сроков реализации инвестпроекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск «о взыскании штрафа за несоблюдение сроков реализации инвестиционного проекта по соглашению №64 от 07.04.2016 года, а так же долга и пени по оплате компенсации затрат» был подан 26 июля 2019 года, сумма претензий составила 1 836 811,56 рубля. 27 августа в деле был объявлен перерыв, первое заседание назначили на18 сентября.

Из открытых источников известно, что в 2013 году мэрией Нижнего Новгорода клубу дали разрешение на подготовку проекта планировки посёлка Малиновая гряда в Приокском районе Нижнего Новгорода.

9 февраля 2016 года распоряжением главы региона масштабным инвестпроектом был признан проект клуба по созданию кафе на 50 посадочных мест в посёлке Малиновая гряда.

Из материалов суда пока неизвестно о каком именно объекте ведёт речь правительство региона, так как проектом планировки предполагалось размещение нескольких.

По данным ЕГРЮЛ, клуб учреждён в июле 2011 года. Его создатели — председатель совета Владимир Горячев, Максим Блох, Игорь Строна и Игорь Соловьев.