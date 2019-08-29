Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM

На реконструкцию очистных сооружений в Мясниковском районе Ростовской области выделено 22 млн рублей. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева средства выделены из резервного фонда и пойдут на оплату уже выполненных проектно-изыскательских работ по реконструкции водоочистных сооружений в хуторе Хапры.

«На подготовленный проект реконструкции водоочистных сооружений получено положительное заключение госэкспертизы», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что ориентировочная стоимость строительства очистных сооружений на хуторе Хапры составляет более 850 млн рублей. Эту сумму чиновники планируют заложить в бюджет Ростовской области на 2020−2022 годы.