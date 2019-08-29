Цхинвал, , 10:59 — REGNUM

Национальный банк Южной Осетии до конца 2019 года планирует установить в районах республики банкоматы российской национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир», сообщает 28 августа ИА «Рес».

Как отметил председатель Нацбанка Феликс Зассеев, в республике уже имеются такие банкоматы: в Цхинвале, в поселке Дзау. Банкоматы платежной системы «Мир» также появятся в поселках Знаур и Ленингор. По мере необходимости в столице республики будут открываться дополнительные банкоматы.

По словам Засеева, Национальный банк Южной Осетии выдал около 300 карт «Мир». В большинстве случаев услугами банкоматов пользуются гости республики, а также военнослужащие 4-ой российской базы, дислоцированной в Южной Осетии. При этом некоторые организации в республике выдают зарплату на карты «Мир».

29 июня ИА REGNUMсообщало, что национальная платежная система Абхазии «Апра» начала обслуживать банковские карты российской платежной системы «Мир».

Платежная система «Мир» — национальная российская система, которая производит расчеты в рублях. Ее услугами также пользуются жители Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Турции, Казахстана. Карты «Мир» выпускаются с 15 декабря 2015 года.

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