Москва, , 10:45 — REGNUM

Российская Объединенная вагонная компания заключила контракт с Deutsche Bahn на поставку 110 вагонов-платформ сочлененного типа для перевозки крупнотоннажных контейнеров по колее 1435 мм. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Подписание контракта состоялось в рамках Международного железнодорожного салона техники и технологий «PRO//Движение.Экспо». В соответствии с документом, российская сторона изготовит шестиосные фитинговые платформы Sggrs длиной 80 футов.

Их грузоподъемность составляет 108,6 тонны, сами вагоны предназначены для перевозки контейнеров ISO, танк-контейнеров и сменных интермодальных кузовов брутто до 36 тонн разных типоразмеров.

Отмечается, что компании продолжают сотрудничество с 2018 года, когда был подписан первый контракт на поставку 160 аналогичных платформ. Таким образом, общий объем заказанных у российской стороны платформ составляет 270 единиц.

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