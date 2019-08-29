Северодвинск, Архангельская область, , 10:43 — REGNUM

Северодвинский Центр судоремонта «Звездочка» ждет техническое перевооружение. Об этом сообщает отраслевой портал hydroteh.ru.

В рамках государственной программы РФ «Развитие оборонно-промышленного комплекса на период 2011—2020 годы» на предприятии проведут модернизацию гидротехнических сооружений, судоподъемного и транспортно-передаточного комплекса.

Издание сообщает, что на конкурс была подана всего одна заявка — от АО «Кольское предприятие «Электрорадиоавтоматика». Цена контракта составляет 787 млн 28 тысяч рублей

Как сообщало ИА REGNUM, северодвинские судостроительные предприятия в скором времени рассчитывают получить крупный заказ на выполнение работ по строительству платформы для месторождения Каменномысское-море.