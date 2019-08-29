Хабаровск, , 10:56 — REGNUM

На главной транспортной артерии, связывающей Сахалин с материком, — паромной переправе Ванино — Холмск с сентября 2019 года может остаться всего один паром вместо двух. Это неизбежно повлечёт проблемы для пассажиров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О возможном сокращении паромов с двух единиц до одной сообщило правительство Хабаровского края на своём официальном сайте. Сообщается, что минтранс региона об этом уведомило ОАО «Сахалинское морское пароходство».

«На сегодняшний день на линии работают два парома — «Сахалин-8» и «Сахалин-9». Они перевозят по 86 пассажиров каждый. Причиной возможной приостановки одного из двух паромов может стать недостаток поступающего и перевозимого груза железнодорожными вагонами в адрес получателей на о. Сахалин. В связи с этим рекомендуем гражданам заранее планировать поездки», — сообщает пресс-служба губернатора Хабаровского края со ссылкой на информацию от регионального минтранса.

При этом в минтрансе Хабаровского края напомнили, что для комплексного решения проблемы транспортной доступности Сахалина на Амурском судостроительном заводе строятся два новых грузопассажирских парома ледового класса.

Каждый из новых паромов сможет брать на борт по 150 пассажиров, по 30 железнодорожных вагонов (это главный «хлеб» паромной переправы), по 48 грузовых автопоездов, 28 легковых автомобилей.

При этом на официальном сайте ОАО «Сахалинское морское пароходство» никакой информации о сокращении числа паромов с сентября нет. Там много полезной информации для пассажиров и грузоотправителей. В частности, сообщается, что пассажировместимость каждого парома — 52 человека, а не 86, как сообщила пресс-служба хабаровского правительства. Есть расписание движения паромов — в нём указаны оба парома — и «Сахалин-9», и «Сахалин-8».

В паромной кассе ОАО «Сахалинское морское пароходство» в сахалинском порту Холмск удивились вопросу о сокращении паромов и сообщили, что подобная информация к ним не поступала.

На автоответчике паромной переправы зачитывается информация для пассажиров также по двум паромам.

Нет никакой информации об изменениях работы паромной переправы и на сайте сахалинского минтранса. Правда, там нет и информации о временной остановке переправы в связи со вспышкой АЧС в Хабаровском крае. На главном портале сахалинского правительства такой информации тоже нет.

Что характерно: в кассах паромной переправы автоответчик ничего не сообщает о том, что переправа вообще закрыта по АЧС — если верить сообщению правительства Хабаровского края. Пассажирам и грузоотправителям сообщается о выходе в рейсы паромов по расписанию.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 августа, Россельхознадзор в Хабаровском крае сообщил о временном закрытии паромной переправы Ванино — Холмск в связи с режимом ЧС по чуме свиней.