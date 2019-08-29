Минск, , 10:36 — REGNUM

Белоруссия готовит очередные предложения для России по цене на газ, будет действовать с 1 января 2020 года. Они будут внесены дополнительно на рассмотрение правительства РФ и профильного министерства. Ожидается, что в активную фазу переговоры вступят в сентябре 2019 года. Об этом заявил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

«Думаю, что активная фаза проведения переговоров будет с сентября по ноябрь», — приводит агентство «Белта» слова главы ведомства.

Напомним, в 2019 году цена на газ для Беларусми составляет $127 за 1 тыс. куб.м.

Ранее, в конце июня 2019 года, министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявлял, что цены на российский газ для Белоруссии должны сближаться с уровнем цен в приграничных районах России. Он напомнил, что новая цена на газ для Минска должна быть установлена с 1 января 2020 года.