Черкесск, , 10:28 — REGNUM

Проект мини-садов, реализуемый в Урупском районе Карачаево-Черкесии, получит продолжение. Его будут распространять на другие территории республики. Об этом заявил 28 августа в ходе встречи с жителями Малокарачаевского района глава республики Рашид Темрезов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя субъекта.

По словам Темрезова, район подходит по всем показателям для мини-садов интенсивного типа, которые будут разбиваться на приусадебных участках сельчан. Пилотный проект успешно реализуется в 2019 году на частных подворьях Урупского района. В следующем году его внедрят и в Малокарачаевском районе, пообещал глава региона.

Ранее в ходе рабочей поездки в Урупский район Темрезов осмотрел личные подсобные хозяйства жителей станицы Преградная, которые участвуют в пилотном проекте. Так, в мини-саду Лидии Гежиной общей площадью десять соток высажены более 230 яблонь. В 2020 году она рассчитывает получить от каждого из них от 10 кг фруктов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в проекте участвуют 50 частных хозяйств, которые вошли в специально созданный сельскохозяйственный кооператив «Сады предгорья». Власти республики предоставили на реализацию проекта мини-садов 20 млн рублей.

Читайте также: Жителям Карачаево-Черкесии предложат сажать на своих подворьях мини-сады