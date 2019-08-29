Ашхабад, , 10:05 — REGNUM

Расширение торгово-экономического сотрудничества обсудили министр финансов и экономики Туркмении Батыр Базаров и правительственная делегация Армении, сообщает издание Orient.

Во время переговоров туркменская сторона выступила с инициативой создания Торговых домов двух государств. Стороны также обсудили расширение экспорта туркменской нефтегазовой, текстильной и сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, собеседники обсудили вопрос цифровизации финансово-банковского сектора республики, в том числе опыт Армении, который нашел применение в Австралии, России и Иране.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 августа правительственная делегация Армении посетила первый Каспийский экономический форум в Туркмении. Армянскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра республики Мгером Григорян.

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