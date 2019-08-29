Бухарест, , 10:09 — REGNUM

Компактный хэтчбек Sandero румынской компании Dacia (подразделение Renault) вошел в тройку рейтинга самых продаваемых авто в Европы. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные исследовательской компании JATO Dynamics.

Топ-10 самых продаваемых машин на авторынке Европы в июле 2019 года возглавил, по информации JATO Dynamics, Volkswagen Golf. Продажи этой модели составили 32 248 единиц (-17,5%).

Вторую строчку также заняло немецкое авто Volkswagen Polo, чей результат в июле составил 21 248 экземпляров (-22,3%).

На третьем месте впервые оказалась румынская модель Dacia Sandero. По итогам июля в Европе было продано 20 890 этого авто, что на 22,3% выше продаж прошлого года.

Кроме того, в рейтинг вошли: Renault Clio (20 062 ед.; — 23,9%), Volkswagen Tiguan, (19 693 ед.; — 13,5%), Opel/Vauxhall Corsa (19 346 ед., +28,3%), Skoda Octavia (19 172 ед., +7,3%), Ford Fiesta (18 130 ед., — 12,3%), Nissan Qashqai (17 896 ед., — 18,1%) и Volkswagen T-Roc (17 732 ед., +19,5%).

Напомним, в июле 2019 года выросли на 0,1% продажи новых легковых машин в Западной Европе по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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