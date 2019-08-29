Сеул, , 09:53 — REGNUM

По состоянию на конец июня 2019 года число зарубежных филиалов южнокорейских финансовых компаний и учреждений достигло 433 отделений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Службу финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, 44% филиалов пришлось на южнокорейские банки, 27,3% — на инвестиционные компании, 17,1% — на страховые компании, 10,6% — на предприятия по выдаче кредитов.

По регионам, 59 зарубежных филиалов финансовых компаний Южной Кореи расположены в Китае, 54 филиала — во Вьетнаме, 30 филиалов — отдельно в Гонконге, 23 филиала — в Индонезии, 22 филиала — в Мьянме и 21 филиал — в Индии.

По словам представителей Службы финансового надзора, число филиалов продолжит увеличиваться. В настоящее время около 32 компаний стремятся выйти на рынки 18 стран.