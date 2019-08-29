Хараре, , 09:49 — REGNUM

Власти Зимбабве закрыли ряд автозаправочных станций (АЗС) из-за отказа принимать электронные платежи от автомобилистов, сообщает государственная газета Herald.

Руководство закрытых заправок, две из которых расположены в столице, Хараре, и одна в 50 км к западу от города, требовало, чтобы клиенты платили за топливо только наличными, передает газета.

В июне правительство Зимбабве запретило торговлю иностранными валютами и вновь ввело доллар Зимбабве в качестве единственного законного платежного средства. Это усугубило инфляцию и дефицит, например, автомобилистам часто приходится стоять в очередях часами, чтобы купить топливо.

Существует также физическая нехватка банкнот зимбабвийских долларов. В связи с этим снятие средств ограничивается банками, а товары в магазинах часто продаются по более низким ценам, если за них платят наличными.

Газета сообщает, что некоторые автозаправочные станции в столице по-прежнему настаивают на оплате наличными, а некоторые другие принимают оплату только в долларах США.