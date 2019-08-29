Ульяновск, , 09:44 — REGNUM

В 2020 году Ульяновская область рассчитывает получить почти 2 млрд рублей на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона по итогам правительственного часа с участием министра агропромышленного комплекса области Максима Семенкина.

Глава ульяновских аграриев отметил, что в федеральный центр от региона подана заявка на участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на сумму 1,935 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета регион планирует получить 1,818 млрд рублей, из региональной казны предусмотрено 95,7 млн рублей, средства муниципальных бюджетов составят 19,4 млн рублей, из внебюджетных источников планируется привлечь 1,6 млн рублей.

По словам Максима Семенкина, на эти средства предусмотрено строительство и ремонт девяти объектов культуры, строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов и ремонт учреждений здравоохранения, образования. Кроме того, планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в городе Барыш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов подчёркивал, что заявки регионов по новой программе развития села должны быть максимально учтены при формировании федерального бюджета 2020−2022 годов. Проект федерального бюджета на очередную трёхлетку правительство должно внести в Госдуму до 1 октября.

Напомним, в июне 2019 года новая государственная программа развития сельских территорий до 2025 года утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Она охватит 37 млн человек, запланированы более 42 тыс. проектов, в том числе по модернизации инфраструктуры сельских территорий, строительству дорог, обеспечению водоснабжения, газоснабжения и телекоммуникаций.