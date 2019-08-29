Ярославль, 29 августа 2019, 09:35 — REGNUM
В Ярославле не состоялся аукцион на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог во втором полугодии 2019 года. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Основная часть контракта — это текущий ямочный ремонт дорог. Начальная цена аукциона составляла 18,7 млн рублей. В первом полугодии эти работы выполняла компания «ЯПСК», работа которой не раз вызывала недовольство ярославцев и мэра города Владимира Волкова. Наиболее громким стал скандал с заменой тротуарной плитки на улице Советской. К недоумению горожан, подрядчик менял вполне хорошую плитку, в то время как ямы на многих дорогах так и не были отремонтированы.
На новый аукцион не было подано ни одной заявки, процедура будет проведена повторно.
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