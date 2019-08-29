Москва, , 09:35 — REGNUM

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее. Это следует из расчётов рейтингового агентства «Эксперт РА», на данные которого ссылается РБК.

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Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России. При этом чистый отток ресурсов компаний и предприятий зафиксировали 48% кредитных учреждений. Для сравнения: годом ранее эти показатели составляли 46% и 45% соответственно.

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По данным аналитиков, с подобным оттоком средств отечественные банки сталкиваются впервые за пять лет. На 1 июля 2015 года доля финансовых организаций, из которых вкладчики забирали деньги, составляла всего 12%. Однако, как отмечают эксперты, это не говорит о том, что отечественная банковская система остаётся без средств. Так, в 2018 году объём средств населения в банках составил 28,6 трлн рублей, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Исследование показывает, что средства граждан концентрируются не в небольших банках, а у крупнейших игроков.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка, в апреле 2019 года в России рост рублёвых вкладов граждан ускорился до 2,6%, а валютных — замедлился до 0,5%. В общем объёме вкладов населения доля рублёвых выросла до 78,9% по сравнению с 78,5% на начало 2019 года.

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