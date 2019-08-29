Иркутск, , 09:30 — REGNUM

Иркутская прокуратура рассказала, как в надзорном органе защищают права предпринимателей региона, пострадавших от мощнейшего наводнения летом, 2019 года.

Как следует из официального сообщения надзорного органа, опубликованного сегодня, 29 августа, прокурорские работники инициировали принятие решений об освобождении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от уплаты налога на имущество и земельного налога за налоговые периоды 2018 и 2019 годов в в 50 муниципальных образованиях. Помимо этого на рассмотрении в областном парламенте находятся два проекта законов, предусматривающих льготы субъектам предпринимательства по налогу на имущество и транспортному налогу.

О дополнительных мерах поддержки известно, что региональным правительством и прокуратурой ведется работа над принятием нормативных документов о предоставлении предпринимателям субсидий на компенсацию понесенных затрат на ремонт поврежденных водой нежилых помещений либо их аренду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение, начавшееся в Иркутской области с 26 июня, принесло региону немало бед. Подтопленными оказались более 100 населённых пунктов. Более 45 тысяч человек признаны пострадавшими. Сегодня, 29 августа, около 250 предпринимателей Тулуна провели митинг, на котором потребовали встречи с президентом России Владимиром Путиным, который пообещал посетить город осенью 2019 года.

Люди говорят, что потеряли бизнес и деньги, а взамен не получили ничего. По предварительным данным министерства экономического развития Иркутской области, в результате наводнения пострадали порядка 373 предпринимателей. Сумма ущерба составила более 1,5 млрд. рублей.

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