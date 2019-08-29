Вашингтон, , 09:31 — REGNUM

Долларовые интервенции пока не рассматриваются администрацией США в качестве мер для снижения внешнего курса национальной валюты. Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, сообщает Bloomberg.

«Ситуация может измениться в будущем, однако сейчас мы не рассматриваем возможность интервенции», — сказал Мнучин и пояснил, что подобные меры будут, при необходимости, координироваться с Федеральной резервной системой США.

Белый дом рассматривает возможные меры для снижения курса доллара, чтобы прекратить отток инвестиций из экономики и с американского финансового рынка. Высокий курс национальной валюты невыгоден США на фоне торговых разногласий, особенно с КНР, отмечает агентство.

Долларовые интервенции США проводили в 1998, 2000 и 2011 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп упрекнул ФРС за глупость и привёл в пример низкие ставки по процентам в странах «Группы семи».

Читайте также: Трамп обвинил ФРС в тупости