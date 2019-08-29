Буэнос-Айрес, 29 августа 2019, 09:20 — REGNUM
Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о пересмотре сроков погашения долга начинают власти Аргентины. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции аргентинский министр финансов Эрнан Лакунса.
Он объявил о завершении миссии МВФ, начавшейся 24 августа, и сообщил о встрече, которая состоится в начале сентября в Буэнос-Айресе или в Вашингтоне. Аргентинская сторона предложила начать диалог по пересмотру сроков погашения задолженности перед организацией, добавил министр.
Экономический кризис в Аргентине обострился после президентских праймериз, на которых оппозиционный кандидат Альберто Фернандес намного опередил действующего президента Маурисио Макри. За голосованием последовал обвал аргентинского песо и бирж.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фернандес обвинил действующее правительство Аргентины и МВФ в ухудшении экономической ситуации в стране.
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