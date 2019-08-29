Челябинск, , 09:16 — REGNUM

В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали три машины, в которых была 51 тонна сладкого перца. Товар был задержан 27 и 28 августа в пункте пропуска «Бугристый», сообщает областное управление Россельхознадзора.

Машины ехали из Чимкента в Пермь, Сургут и Тюмень. Но при проверке выяснилось. что перец лежит навалом. Однако так можно перевозить только арбузы, дыни и папайю. Что касается перца, то его можно ввозить лишь в упаковках с маркировкой.

Товар был возвращён в Казахстан. А перевозчиков оштрафовали за нарушение правил ввоза.