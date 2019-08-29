Новосибирск, , 09:11 — REGNUM

На форуме «Технопром-2019», который пройдёт в Новосибирске с 18 по 20 сентября, будут представлены прорывные разработки для реализации нацпроектов. Гиперзвуковые летательные аппараты, системы охлаждения для микроэлектроники и структуры для солнечных элементов станут результатом реализации научных проектов, сообщили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области.

Представить свои проекты на форуме планируют Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова СО РАН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на VII международный форум и выставки технологического развития «Технопром-2019» через сайт уже зарегистрировались более 1,2 тыс. потенциальных участников.

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