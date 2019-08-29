Москва, , 09:04 — REGNUM

Замена СМС пуш-уведомлениями позволяет банкам заметно экономить на оповещении клиентов об операциях по картам. Экономия может составлять до 80%, пишут 29 августа «Известия» со ссылкой представителей банков и экспертов.

Банки тратят на оповещения по СМС около 20 млрд в год. Переход на всплывающие оповещения и сокращение расходов хотя бы на четверть поможет им сберечь в общей сложности 5−6 млрд рублей.

Пуш-уведомления, в отличие от СМС, не ограничены объемом текста, в них можно добавить изображение или ссылку, а кроме того, риск перехвата кодов подтверждения операций для них меньше. Также в истории пуш-уведомлений удобнее искать информацию, отметили в банках.

Однако клиенты банков экономии не ощущают: только три банка из десяти крупнейших не берут плату за пуш-уведомления. Банк обязан информировать клиента о транзакциях, порядок этого прописан в договоре. Плата с клиента зачастую берется вне зависимости от того, каким способом его оповещает банк.

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