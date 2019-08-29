Дзержинск, Нижегородская область, , 09:00 — REGNUM

Власти Нижегородской области до конца 2019 года планируют направить в Министерство экономического развития РФ заявку на создание в Дзержинске особой экономической зоны (ОЭЗ), заявил глава региона Глеб Никитин.

«В четвертом квартале 2019 года мы будем подавать заявку на создание в регионе особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Дзержинске», — сказал губернатор.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что ОЭЗ «Кулибин» займет 72,5 га, здесь будут свободные территории для развития, транспортная и инженерная инфраструктура.

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Особые экономические зоны — один из наиболее масштабных проектов по привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности России.

По данным Минэкономразвития, на сегодняшний день в стране действует 26 особых экономических зон, на которых применяется особый льготный налоговый режим предпринимательской деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны.

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